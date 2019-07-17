Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çok sayıda tabanca şarjörü, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği üst kapağı ve kaçak sigara ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Aydınlık mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde kaçak 14 bin 500 paket sigara, 550 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği üst kapağı, 420 tabanca şarjörü ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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