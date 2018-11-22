Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kırsal alanda yapılan aramada mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Altınsu köyü İncesu mezrası kırsal alanında Polis Özel Harekat unsurlarınca arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama tarama sonucu roketatar mühimmatı, ağzı kesik büyük tüp, muhtelif uzunluklarda kablo, 3 jelikan bidon içerisinde çok miktarda gıda maddesi, 6 hücum yeleği, askeri palaska, AK-47 kalaşnikof dipçiği, kar maskesi, 2 içi boş şarjör kılıfı ve çok sayıda sargı bezi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun imha edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."