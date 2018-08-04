Hakkari'de terör saldırısı: 9 polisimiz yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda biri ağır 9 polis yaralandı.04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:42
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda biri ağır 9 polis yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, Çobanpınar Meşkan Tepe bölgesinden dönen polislerin bulunduğu "kirpi" tipi zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Terör saldırısında biri ağır9 polis yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
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