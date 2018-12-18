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Hakkari'de terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe

18 Aralık 2018 Salı 19:37
Hakkari'de terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, kaçak olarak yurda sokulan 34 bin 940 paket sigara ve 5 bin litre mazot ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Korgan köyü Çevre mezrasındaki bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 34 bin 940 paket sigara, 5 bin litre mazot ve 146 kilo 500 gram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:37
  1. akaryakıt
  2. Hakkari
  3. kaçakçılık
  4. Sigara
  5. terör örgütü PKK

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