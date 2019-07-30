Hakkari'de terör operasyonu İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Açılamada, iki teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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