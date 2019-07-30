Hakkari'de terör operasyonu
İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi30 Temmuz 2019 Salı 11:33
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Açılamada, iki teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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