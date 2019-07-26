Hakkari'de terör operasyonu Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bugün ilimiz Şemdinli ilçesi Akbal köyü Çimenli Dere mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 2 seyyar dipçikli AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 seri numarasız el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 430 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 30 dragunov keskin nişancı tüfeği fişeği, siyah-beyaz desenli puşi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.





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