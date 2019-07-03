Hakkari'de terör operasyonu
İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:57
ANKARA (AA) - Hakkari merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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