Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda arazide piyade tüfeği ile bu silaha ait mühimmat bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde icra edilen operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 85 mühimmat ve 4 şarjör ile 12 orta boy pil ele geçirildi.



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