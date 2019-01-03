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Hakkari'de terör operasyonu

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

03 Ocak 2019 Perşembe 11:28
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Şemdinli ilçesi Bağlar mevkisi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait şarjör, G-3 piyade tüfeği (yabancı menşeli) ve buna ait şarjör ile bu silahlara ait 102 fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:28
  1. Hakkari
  2. şemdinli
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