Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Şemdinli ilçesi Bağlar mevkisi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait şarjör, G-3 piyade tüfeği (yabancı menşeli) ve buna ait şarjör ile bu silahlara ait 102 fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.