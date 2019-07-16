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Hakkari’de teknoloji atölyesi açıldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği ve Türkiye genelinde 12 ilde açılacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

16 Temmuz 2019 Salı 23:21
Hakkari’de teknoloji atölyesi açıldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği ve Türkiye genelinde 12 ilde açılacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.



Hakkari Gençlik Merkezi hizmet binasında oluşturulan DENEYAP Teknoloji Atölyesinin açılış programına Vali İdris Akbıyık’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınra, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve eğitim görecek olan öğrencilerin velileri katıldı.



Açılışta konuşan Vali Akbıyık, DENEYAP Teknoloji atölyelerinin çok az ilde açıldığını ve bunlardan birinin Hakkari olduğunu belirtti. Teknoloji atılımının Türkiye’de ciddi bir şekilde ilerlediğini dile getiren Vali Akbıyık, "İnsansız kara ve hava araçlarımızı üretiyoruz. Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması şüphesiz yeni teknolojiler yeni bilimsel buluşlar yapmasında yatıyor. Tabi ülkelerin altyapı ve üst yapı kaynakları önemli ama teknoloji esas belirleyici güç, Türkiye’de hakikaten son yıllarda ciddi bir milli teknoloji hamlesi var. Bu anlamda bu atölyeler önemli bir işlev görecek. Önümüzdeki yıllarda belki Hakkari’de dünyanın ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek çok önemli buluşlar olacak. Bu atölyeler işte bu uğurda önemli hizmetler yapacak. Ben başta bu projeyi yürüten Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza yine işbirliği içinde olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Hakkari’mize ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.



Yapılan açılışın ardından Vali İdris Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, 160 öğrencinin eğitim alacağı atölyede incelemelerde bulundu. Oluşturulan teknoloji atölyesinde, tasarım üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim verilecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:21
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