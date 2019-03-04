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Hakkari’de taşımalı eğitime kar engeli

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu kapanırken, taşımalı eğitime ise bir gün ara verildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:57
Hakkari’de taşımalı eğitime kar engeli

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu kapanırken, taşımalı eğitime ise bir gün ara verildi.

 

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Hakkari il merkezine bağlı 8 köy ve 26 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 1 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

 

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ise, il merkezindeki köylerden taşımalı eğitimle okula erişimleri sağlanan öğrenciler için kar yağışından dolayı bugün için eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:57
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