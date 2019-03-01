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Hakkari’de sokak köpeklerini toplama çalışması

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine gece geç saatlerde başıboş sokak hayvanlarını toplamak için harekete geçti.

01 Mart 2019 Cuma 11:11
Hakkari’de sokak köpeklerini toplama çalışması

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine gece geç saatlerde başıboş sokak hayvanlarını toplamak için harekete geçti.


Bir süreden beridir kent merkezinde dolaşan başıboş sokak hayvanlarını toplayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanların sağlık taramasını yaparak kent dışına çıkartıyor. Yeni Mahalle’deki Mezarlıkaltı ve Keçeciler semtindeki vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine ekipler harekete geçti. Başıboş dolaşan köpekler toplanarak merkezden 7 kilometre uzaklıktaki çöp merkezine götürüldü.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine topladıkları başıboş hayvanları sağlık taramasından geçirerek yaşam alanlarına bıraktıklarını belirttiler.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:11
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