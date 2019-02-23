0553 313 94 23

Hakkari’de SODES kapsamında 25 proje uygulandı

Hakkari’de 2018 yılında Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında 25 proje uygulanırken, bu projelerden toplam 2 bin 164 kişinin faydalandığı belirtildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
Hakkari’de SODES kapsamında 25 proje uygulandı

Hakkari’de 2018 yılında Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında 25 proje uygulanırken, bu projelerden toplam 2 bin 164 kişinin faydalandığı belirtildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 2017 yılında valiliğe 286 adet proje sunulduğu ifade edilerek, “Bunların arasında valiliğimizce uygulanabilirliği kabul edilen ilimiz merkezinde 17, Yüksekova’da 4, Şemdinli’de 3, Çukurca’da ise 1 olmak üzere toplam 25 adet proje uygulanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından öğrencilere, gençlere, sporculara, engellilere ve kadınlara yönelik 2018 yılında uygulanmaya başlanan projelerden 11’i tamamlanırken, 7 proje bitme aşamasında ve 7 projeye ise devam edilmektedir. Projeler kapsamında 29 beceri geliştirme kursu, 11 bilgilendirme bilinçlendirme semineri verilmiş olup, beceri geliştirme kurslarını tamamlayarak projelerden yararlanan toplam 2 bin 164 kişiye 1 milyon 346 bin 338 lira harcanmıştır. Projeler kapsamında il dışı öğrenci gezileri düzenmiş, öğrenci ve sporculara kıyafet ve spor malzemeleri desteğinde bulunulmuştur” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk, Bursa’da şehit aileleriyle bir araya geldi
    1. Bakan Selçuk, Bursa’da şehit..
    2. Hindistan hükümeti Cammu Keşmir'e..
    3. ALES başvuruları ne zaman başlıyor? |..
    4. Antalya Bisiklet Turu
    5. Memduh Başkan Kazancılar Çarşısı’nda
    6. Hakkarigücüspor evinde 2-1 mağlup oldu
    7. Horlama neden olur, nasıl geçer?
    8. Parmağa sıkışan yüzük kesilerek..
    9. Nihat Çelik, Erciş Ziraat Odası..
    10. Beylikdüzü’ nde kar etkisini gösterdi
    11. İYİ Parti’nin adaylık itirazına AK..
    12. Koray Aydın ve Ümit Özdağ İYİ..
    13. Adana tanzim satış yerleri nerede? |..
    14. Mahmut Arıkan: “Göç vermeyen bir..
    15. TÜBİTAK İHA ve elektrikli araç..
    16. Küçükçekmecetanzim satış yerleri..
    17. Hakkari’de SODES kapsamında 25 proje..
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Latif Erdoğan'dan parti kuracağı iddia..
    20. Voleybol: Efeler Ligi
    21. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 -..
    22. 10 bin çivi, 3 bin 750 metre ip..
    23. Tokat’ta spor seferberliği
    24. Türkiye Görme Engelliler Judo..
    25. Hocalı Katliamı 27. yılında..
    26. Bunun adı vahşet! Kediye akılalmaz..
    27. Somali'de patlama! 10 Eş-Şebab..
    28. Yıldırım'dan "İstanbul'a 23 Mavi..
    29. Manchester United Liverpool maçı ne..
    30. AK Parti'nin Kahramanmaraş mitingi
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu