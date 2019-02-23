Hakkari’de SODES kapsamında 25 proje uygulandı

Hakkari’de 2018 yılında Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında 25 proje uygulanırken, bu projelerden toplam 2 bin 164 kişinin faydalandığı belirtildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 2017 yılında valiliğe 286 adet proje sunulduğu ifade edilerek, “Bunların arasında valiliğimizce uygulanabilirliği kabul edilen ilimiz merkezinde 17, Yüksekova’da 4, Şemdinli’de 3, Çukurca’da ise 1 olmak üzere toplam 25 adet proje uygulanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından öğrencilere, gençlere, sporculara, engellilere ve kadınlara yönelik 2018 yılında uygulanmaya başlanan projelerden 11’i tamamlanırken, 7 proje bitme aşamasında ve 7 projeye ise devam edilmektedir. Projeler kapsamında 29 beceri geliştirme kursu, 11 bilgilendirme bilinçlendirme semineri verilmiş olup, beceri geliştirme kurslarını tamamlayarak projelerden yararlanan toplam 2 bin 164 kişiye 1 milyon 346 bin 338 lira harcanmıştır. Projeler kapsamında il dışı öğrenci gezileri düzenmiş, öğrenci ve sporculara kıyafet ve spor malzemeleri desteğinde bulunulmuştur” denildi.