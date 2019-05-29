Hakkari’de şehitler için tören düzenlendi Pençe Harekatı’nda Goraspi Dağı bölgesinde arazi arama faaliyeti icra ederken tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.

Pençe Harekatı’nda Goraspi Dağı bölgesinde arazi arama faaliyeti icra ederken tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.

29 Mayıs 2019 tarihide Pençe Harekatı’nda Goraspi Dağı bölgesinde arazi arama faaliyeti icra ederken teröristler tarafında tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu Giresun ili Espiye ilçesi doğumlu Piyade Teğmen Raşit Aydın,Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan şehit olmuştu.

Şehit Aydı ve Taşhan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, Mustafa Duruk, İdris Koç, Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er, AK Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat, askeri erkan, polis memurları ve kurum amirleri katıldı.

Şehit töreni Hakkari Dağ ve Komando Tugayından görevli Binbaşı Savaş Çağlar’ın, şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti.

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından duaların okunmasının ardından Giresun Espiye doğumlu Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Kahramanmaraş Türkoğlu nüfusuna kayıtlı Piyade uzman Çavuş Mehmet Taşhan’ın naaşları arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere alındı.

Şehitlerin naaşlarının Yüksekova ilçesinden uçakla memleketlerine uğurlanacağı belirtildi.

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