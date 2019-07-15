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Hakkari’de şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

Hakkâri’nin merkez ilçesi Ceylanlı köyü Sütçüler mezrası kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girişilen silahlı çatışmada şehit olan 3 askerimiz için tören düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:59
Hakkari’de şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

Hakkâri’nin merkez ilçesi Ceylanlı köyü Sütçüler mezrası kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girişilen silahlı çatışmada şehit olan 3 askerimiz için tören düzenlendi.


14 Temmuz 2019 günü saat 15:00 sıralarında Hakkâri’nin Merkez ilçesi Ceylanlı köyü Sütçüler mezrası kırsalında icra edilen “Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay-2” operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girişilen silahlı çatışmada şehit olan Niğde’nin Çamardı ilçesi doğumlu Jandarma Teğmen Alim Keskin, İzmir Torbalı ilçesi doğumlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur ve Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır için tören düzenlendi.


Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Cüneyt Epcim, Aziz Gölbaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen KomutanıTümgeneral Metin Tokel, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ak Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmutalip Özbek, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İyi Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, Merkez İlçe Başkanı İdris Mavigöz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkâri İl Temsilcisi ve Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkâri Güvenlik Korucuları Şehit Ve Gazi Aileleri Dernek Başkanlığına Emrullah Kaya, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile polis ve askerî personel katıldı.


Saygı duruşu ile birlikte şehit askerlerimizin naaşları tören alanına getirilerek özgeçmişleri okundu.


Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün okuduğu duanın ardından şehitlerimizin Türk bayrağına sarılı naaşları helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi.


Şehitlerimiz Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında yapılan uğurlama töreni ile memleketlerine uğurlandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:59
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