Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Cengiz Tokur ve Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen 3 asker için tören düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Cengiz Tokur ve Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konulan şehitlerin naaşları, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Buradaki törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Törene Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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