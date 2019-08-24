Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer'in naaşı Yüksekova'ya uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. Şehidin cenazesi, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Gezer'in cenazesi memleketi Sinop'a gönderilmek üzere Yüksekova'ya uğurlandı. Törene, Vali İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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