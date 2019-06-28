Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi Nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in naaşı memleketine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, nöbet tutuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade onbaşı Mustafa Önlemeç'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Şehit Önlemeç'in cenazesi, memleketi Isparta'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Törene Vali Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında, Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç, dün nöbet tutarken silahının kazara ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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