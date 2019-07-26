Hakkari'de şehit asker için tören Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısının ardından çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Metin Yıldız'ın naaşı memleketine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende piyade sözleşmeli er Metin Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. Şehidin cenazesi, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Yıldız'ın cenazesi, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Adana'ya uğurlandı. Törene, Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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