Hakkari'de şehit asker için tören Doğanlı mezrasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın naaşı memleketine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duanın edildiği törende şehidin naaşı, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Selahaddin Eyyubi Havalimanına götürülen Güngör'ün cenazesi, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla İzmir'e uğurlandı. Törene, şehidin ailesi, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler de katıldı.

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