Hakkari’de “Sahne Sırası Sende” yarışması düzenlendi Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Sahne Sırası Sende” yarışması düzenlendi.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Sahne Sırası Sende” yarışması düzenlendi.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından kültür sanat yarışmaları kapsamında gençler arası “Sahne Sırası Sende” ses yarışması düzenlendi.Gençlik merkezine ait spor salonunda düzenlenen ses yarışmasına il ve ilçelerden katılan 30 kişi sahneye çıkarak performanslarını sergilediler. Jüri üyeliğini İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin yaptığı yarışmada dereceye giren yarışmacıların Mart ayında Van ilinde düzenlenecek bölge finallerinde Hakkari’yi temsil edecekleri belirtildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, 4 kategoride düzenledikleri yarışmalara katılan okulların ve gençlerin daha fazla ilgi göstermelerini beklediklerini ifade ederek, Van’da düzenlenecek olan bölge yarışmalarında tüm yarışmacılara başarılar diledi.

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