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Hakkari’de proje hazırlama eğitimi

Hakkari Valiliği İl Proje Koordinasyon Merkezi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle kamu personelini yönelik AB hibe fonları proje hazırlama eğitimi verildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:59
Hakkari’de proje hazırlama eğitimi

Hakkari Valiliği İl Proje Koordinasyon Merkezi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle kamu personelini yönelik AB hibe fonları proje hazırlama eğitimi verildi.


Rehberlik Araştırma Merkezinin konferans salonunda düzenlenen eğitimde, DAKA Uzmanı Yunus Yetiş tarafından katılımcılara eğitim verdi. Eğitime 15 farklı kurumdan 22 personel katıldı.


5 gün sürecek olan eğitimde, personellerin AB fonlarına yönelik proje hazırlama becerisi kazanmaları amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ve İl Proje Koordinasyon Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Koca, valilik bünyesinde il sınırları içinde geliştirilen tüm projelerin koordinasyonunu sağlamak ve yeni projeler geliştirmek için İl Proje Koordinasyon Merkezinin kurulduğunu söyledi. Kentte proje fikri olup fakat projelendirmeyen konularda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Koca, Hükümet Konağı 1. katında hizmet veren İl Proje Koordinasyon Merkezinde hizmet verdiklerini, ayrıca vatandaşların valilik web sitesinden de takip edebileceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:59
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