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Hakkari'de PKK'ya ait uyuşturucu ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 15 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

23 Kasım 2018 Cuma 19:40
Hakkari'de PKK'ya ait uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 15 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu çerçevede Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Eski Çeşme mevkisinde operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Operasyonda tespit edilen şüpheliler ellerindeki çuvalı araziye bırakarak kaçmışlardır. Çuvallardaki incelemede 15 paket halinde toplam 15 kilo 600 gram morfin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:40
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