Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı 2 terörist, jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada şu bilgi paylaşıldı: "3 Ağustos 2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahısların yapılan sorgulamalarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 1994 yılında katıldıkları ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandıkları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



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