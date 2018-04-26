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Hakkari'de PKK ile sıcak temas sağlandı!

Terör örgütü PKK'ya topraklar dar ediliyor. Hakkari'de düzenlenen operasyonlar kapsamında sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 terörist ağır yaralı, 1 ise terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:19
Hakkari'de PKK ile sıcak temas sağlandı!

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 terörist ağır yaralı, 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari il merkez Kaymaklı-Ördekli bölgesinde faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensupları hakkında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde 25 Nisan 2018 tarihinde söz konusu bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde 26 Nisan 2018 tarihinde çıkan çatışmada 1 terörist ağır yaralı, 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 3 teröristi yakalamak maksadıyla başlatılan arazi arama tarama faaliyetleri halen devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:19
  1. Kürdistan İşçi Partisi
  2. Jandarma
  3. Hakkari
  4. P.K.K.
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