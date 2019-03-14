Hakkari'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında düzenlenen operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör, el bombası, 11 kilogram patlayıcı, 3 elektrikli fünye, 3 sinyal alıcı cihaz, 100 metre kablo ve 8 büyük pil ele geçirildi. Patlayıcılar imha edildi.

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