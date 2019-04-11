Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve tüp ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve tüp ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü Mahallesi Arpalı mezrası mevkisinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve büyük tüp ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.