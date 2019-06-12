Hakkari’de pancar toplayan vatandaş kayalıklardan düştü Hakkari’de pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlanan vatandaş hayatını kaybetti.

Hakkari’de pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlanan vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, il merkezine 35 kilometre mesafedeki Ağaçdibi köyü kırsalında meydana geldi. Sabah saatlerinde 3 arkadaşıyla pancar toplamaya giden 6 çocuk babası Hacı Taş (50), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Başı kayalıklara çarparak suya düşen Taş, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri, 50 yaşındaki Hacı Taş’ın cenazesini ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirdi.

Taş’ın yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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