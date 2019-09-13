0553 313 94 23

Hakkari'de 5 bölge,15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

İl merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar, 14 Eylül'den itibaren 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:21
Hakkari'de 5 bölge,15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkezi ile 4 ilçesindeki bazı alanlar, 15 gün süreyle ''özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yaptığı terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Terör saldırıları nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kentmerkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 14 Eylül günü saat 00:00:01’den28 Eylül günü saat 23:59:59'a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edildiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı ifade edildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:21
  1. Hakkari
  2. Çukurca
  3. Şemdinli
  4. Yüksekova
  5. Derecik
  6. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yardımcısı Yavuz, BMDTÖ'de Türkiye'yi temsil etti
    1. Bakan Yardımcısı Yavuz, BMDTÖ'de..
    2. 8 bin 110 bedelli asker yemin etti
    3. FIBA Dünya Kupası’nda ilk finalist..
    4. Palamut fiyatı 7’ye katladı
    5. Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan..
    6. Boyun ağrısında egzersizin rolü
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Nevşehir’de Anadolu Lisesi 9.sınıf..
    9. Hacire ananın başlattığı eylem büyüyor
    10. Çinli marangoz el işi ahşap araba..
    11. Toroslar’da çevre düzenlemesi..
    12. Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı..
    13. Bilişim Vadisi, Teknofest’te yer..
    14. Altay, Boluspor deplasmanında..
    15. MTB Cup Sakarya bisiklet yarışları..
    16. Elazığ Valisi Kaldırım’ın acı günü
    17. Akyaka Belediye Başkanı Toptaş, pazar..
    18. ‘Aydın Ahiliği’ kaleme alındı
    19. Antalyaspor ile Kayserispor 23...
    20. İzmir Büyükşehir’e Afrika’dan ziyaret
    21. Hem mesleklerini tanıyor hem de okul..
    22. UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet..
    23. Başkan Batur: “Önceliğimiz kentsel..
    24. Göztepe’de kadro değişiyor
    25. Matematikçiler Derneği Başkanı'nın..
    26. Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı..
    27. Milli Savunma Bakanlığından Diyarbakır..
    28. ‘HP’ dünyanın ilk toner doldurulabilir..
    29. Malatya'da telefon dolandırıcılığına..
    30. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!