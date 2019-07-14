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Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

14 Temmuz 2019 Pazar 18:00
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezi ile 4 ilçesindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşın terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.''

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 16 Temmuz'un ilk saniyesinden 30 Temmuz'un son saniyesine kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:00
  1. Hakkari
  2. özel güvenlik bölgesi uygulaması
  3. Terörle Mücadele

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