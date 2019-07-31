0553 313 94 23

Hakkari'de örtü yangını üzüm bağına zarar verdi

Yüksekova ilçesinde 5 dönümlük üzüm bağında çıkan örtü yangını, 1. Hudut Tabur Komutanlığına ait sulama aracıyla söndürüldü

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:15
Hakkari'de örtü yangını üzüm bağına zarar verdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çıkan yangında 5 dönümlük üzüm bağı zarar gördü.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki beldeye bağlı Merkez Mahallesi'nde Akif Kaya'ya ait 5 dönümlük üzüm bağında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Tutuşan otlar, 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 7. Hudut Alayı 1. Hudut Tabur Komutanlığına ait sulama aracının, yaklaşık iki saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına belediye personeli ve vatandaşlar da destek verdi.

Yangında, üzüm bağı zarar gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:15
  1. Esendere
  2. Hakkari
  3. Yangın
  4. Yüksekova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis merkezine girip vurulmayı istedi
    1. Polis merkezine girip vurulmayı istedi
    2. Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti
    3. Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor
    4. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    5. Sivas Belediyespor Teknik Direktörü..
    6. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış!..
    7. Hong Kong'daki protestolar
    8. Sberbank'tan DenizBank’ın satışından..
    9. Çin’de sel felaketinden yüz binlerce..
    10. Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    11. Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı..
    12. Aktaş, stratejiyi muhtarlarla..
    13. Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret
    14. Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla..
    15. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    16. Teniste çalışmalar tam gaz
    17. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    18. E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere..
    19. Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama..
    20. Engelsiz mobil eğitim projesi
    21. Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
    22. FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna..
    23. “Sürücü Seyahat Karnesi” sosyal..
    24. İtalyan sahil güvenlik gemisine..
    25. Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar..
    26. Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet..
    27. Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde..
    28. Başkan Mızraklı’dan yaz spor..
    29. AK Parti’den İHA’ya ziyaret
    30. TEM Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"