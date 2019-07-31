0553 313 94 23

Hakkari’de muhtarlar toplantısı

Hakkari Belediye Başkanlığı, 15 mahalle muhtarının katılımıyla ilin sorun ve sıkıntılarını ele aldığı ilk toplantısını yaptı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
Hakkari’de muhtarlar toplantısı

Hakkari Belediye Başkanlığı, 15 mahalle muhtarının katılımıyla ilin sorun ve sıkıntılarını ele aldığı ilk toplantısını yaptı.


Belediye konferans salonunda düzenlen toplantıda Belediye Başkanı Cihan Karaman ve birim müdürleri, 15 mahalle muhtarını kapıda şeker ve kolonya ikram ederek karşıladı. Başkan Cihan Karaman, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, tespit ettikleri sorunları hep birlikte gidereceklerini söyledi. Muhtarları tek tek dinleyip mahalle sorunlarını not alan Başkan Karaman, bu sorunları hep birlikte çözmeye çalışacaklarını belirtti.


Belediye başkanlığı koltuğuna oturduğundan itibaren siyasi kimliğini bir tarafa bırakıp hizmet ettiğini belirten Başkan Karaman, valilik ve diğer kurumlarında belediye çalışmalarına destek vermesini istedi. İçme suyu, kanalizasyon ve onarılması gereken yolların yapılması içinde ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Başkan Karaman, halkın desteği ile var olan tüm sorunların kademeli olarak üstesinden gelmeye çalışacaklarını ifade etti.


Muhtarların sorduğu bazı soruları ilgili birim müdürleri de cevaplandırarak var olan sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldı. Samimi bir şekilde mahallelerinin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıları dile getirdiklerini belirten muhtarlar, toplantının verimli geçtiğini söylediler.


15 günde bir veya ayda bir muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorun ve sıkıntılarını ele alacaklarını anlatan Başkan Karaman, 4 saat süren toplantının ardından muhtarlara teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da patlayan klima motoru yangına sebep oldu
    1. Adıyaman'da patlayan klima motoru..
    2. Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı..
    3. Erdoğan talimatı verdi! Destek kredisi..
    4. İnşaat işçisi, çalıştığı inşaatta ölü..
    5. Antalya'da 1,3 tonluk "Paşa" alıcısını..
    6. Bursluluk Sınavı Birincisine Vali..
    7. Kırşehir’de Vali Akın, Forklift..
    8. İnegöl Devlet Hastanesi’nde tavuk..
    9. Minik Yağız toprağa verildi
    10. Adıyaman'da patlayan klima motoru..
    11. SODİGEM tanıtım lansmanı..
    12. Şanlıurfa’da yerel yönetimler bölge..
    13. Minik çevreciler iş başında
    14. Sağlıkta dijital onay mekanizması..
    15. Hacı adayları kutsal topraklarda
    16. Binali Yıldırım Malatyalı gençlerle..
    17. Erdem Dergisi’nin 76. sayısı yayımlandı
    18. İç borçlanma stratejisi (2)
    19. Kapalıçarşı'da altın
    20. Zarif'ten "ABD müttefikleri DEAŞ'ı..
    21. İsrail medyasından bomba iddia!..
    22. CAS'ın, Trabzonspor'un başvurusunu..
    23. "Mesleki Yeterlilik Belgesi aranan bir..
    24. CİMER müfettişleri 10 yıl önceki..
    25. Sağlık Bakanı Koca: "SGK ile işbirliği..
    26. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    27. Safranbolu’da itfaiye ekipleri..
    28. Sağlık Bakanı Koca, Bahreynli..
    29. YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    30. Ege Denizi'nde 65 kaçak göçmen yakalandı
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'
    Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi