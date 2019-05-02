Hakkari'de mühimmat ele geçirildi Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda roketatar ve havan mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda roketatar ve havan mühimmatı bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Uluyol Mahallesi kırsalında düzenlenen arama tarama faaliyetinde, 81 milimetrelik 35 havan mühimmatı, 15 roketatar mühimmatı, 13 roketatar sevk fişeği, 15 havan mühimmatı tapası, 150 havan mühimmatı barut hakkı ve 300 gram gübre ele geçirildi.



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