Hakkari’de Muhasebe Haftası etkinlikleri

Van, Ağrı, Hakkari Bölge Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle Hakkari’de bir program düzenledi.

Hakkari’deki bir otelde düzenlenen yemekli programa Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Cengiz, SGK Müdürü Nail Van, İŞKUR Müdürü Ahmet Kızılkaya, Van, Ağrı, Hakkari Bölge Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı İbrahim Şahin, Hakkari temsilcisi Tahirhan Taş ve çok sayıda muhasebeci ile mali müşavir katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Van, Ağrı, Hakkari Bölge Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Tahirhan Taş, Hakkari’yi işsizlikten kurtarmaları gerektiğini söyledi. Hakkari’nin sosyoekonomik açıdan büyük sorunlar ile karşı karşıya olduğunu anlatan Taş, kentin döngüsünün tamamen kamu harcamalarına bağlı olduğunu kaydetti.

Van, Ağrı, Hakkari Bölge Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı İbrahim Şahin ise, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart’ın Muhasebe Haftası olarak kutlandığını söyledi. Şahin, işletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerini arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması çağrısı yapan Şahin, taleplerinin mesleki çıkar elde etmek olmadığını kaydetti. Şahin, “TÜRMOB, ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve bunda tüm toplum kesimlerinin katma değer elde etmesini talep etmektedir. Bilinmelidir ki, tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı, ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Şahin, hafta dolayısıyla Hakkari Defterdarlığı, Mal Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür belgesi verdi.

Verilen yemeğin ardından programa katılan muhasebeci ve mali müşavirler, müzik eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendiler.