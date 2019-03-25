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Hakkari'de minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

25 Mart 2019 Pazartesi 13:02
Hakkari'de minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Nizam Fırat yönetimindeki 30 D 2012 plakalı yolcu minibüsü, Şemdinli-Yüksekova kara yolunun 12'nci kilometresinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 30 YA 241 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

Yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:02
  1. Hakkari
  2. şemdinli
  3. trafik kazası

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