Hakkari’de mahalle servisleri denetlendi Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan servisler denetlendi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan servisler denetlendi.

Zabıta ekipleri, kentin değişik mahallerine şehir içi taşımacılığı yapan tüm servisleri denetleyerek fazla yolcu almamaları, toplumsal noktalara gitmeden yolcuları indirmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, bunlara riayet etmelerin sürücüler hakkında ise cezai işlem uygulayacaklarını söylediler. 15 değişik mahallede yolcu taşımacılığı yapan tüm sürücüleri uyardıklarını belirten zabıta yetkilileri, denetimlerinin aralıksız olarak süreceğini belirttiler.

Yolcular ise, mahallelere yolcu taşımacılığı yapan servislerin denetlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

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