Hakkari’de korkutan yangın

Hakkari sabaha karşı çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yeni Mahalle’de saat 02.00 sıralarında Nazım, Hazım ve Lokman Akan isimli kardeşlerin 3 katlı evlerinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin yardımı ile Akan ailesinin durumu fark etmesiyle birlikte Hakkari Belediyesi itfaiye ekibine haber verildi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi, mahalle sakinlerinin de yardımıyla hemen yangına müdahale etti. 2 saatlik bir çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında evin çatı kısmında büyük maddi hasar meydana geldi.