Hakkari'de kış şartları ulaşımı aksatıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 9 köy ile 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı da ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yüksekova-Esendere kara yolundaki Dilezi Geçidi ve Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bugün yapılması planlanan İstanbul-Yüksekova ve Ankara-Yüksekova uçak seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.