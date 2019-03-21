Hakkari’de kardeşlik halayı

Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarında devlet-vatandaş el ele ateşi yakıp, kol kola halay çekti.

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde düzenlenen Nevruz kutlamalarına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yavuz Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde Valisi Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Epcim, diğer protokol üyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti.

Nevruz ateşinin Vali İdris Akbıyık ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından yakılmasının ardından asker, polis ve vatandaşlar ateşin üzerinden atladı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, bazı polis memurları da halayın başını çekti. Kutlamalar, Rengi-Hakkari Sanat Topluluğu sanatçılarının sahne alması, dengbejler dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Nevruz kutlamalarına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, “Devlet-vatandaş el ele nice Nevruzlara. Bugün 21 Mart Nevruz; Hakkari halkımıza, tüm Türkiye’ye, İslam dünyasına, Orta Doğu’ya hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemiz, vatandaşlarımız daha güzel günler yaşayacak” dedi.

Kutlamaların sona ermesi ile birlikte vatandaşlar, Vali Akbıyık ve Belediye Başkan Vekili Epcim ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.