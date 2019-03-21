0553 313 94 23

Hakkari’de kardeşlik halayı

Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarında devlet-vatandaş el ele ateşi yakıp, kol kola halay çekti.

21 Mart 2019 Perşembe 14:23
Hakkari’de kardeşlik halayı

Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarında devlet-vatandaş el ele ateşi yakıp, kol kola halay çekti.


Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde düzenlenen Nevruz kutlamalarına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yavuz Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde Valisi Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Epcim, diğer protokol üyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti.


Nevruz ateşinin Vali İdris Akbıyık ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından yakılmasının ardından asker, polis ve vatandaşlar ateşin üzerinden atladı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, bazı polis memurları da halayın başını çekti. Kutlamalar, Rengi-Hakkari Sanat Topluluğu sanatçılarının sahne alması, dengbejler dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.


Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Nevruz kutlamalarına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, “Devlet-vatandaş el ele nice Nevruzlara. Bugün 21 Mart Nevruz; Hakkari halkımıza, tüm Türkiye’ye, İslam dünyasına, Orta Doğu’ya hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemiz, vatandaşlarımız daha güzel günler yaşayacak” dedi.


Kutlamaların sona ermesi ile birlikte vatandaşlar, Vali Akbıyık ve Belediye Başkan Vekili Epcim ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:23
  1. sanat
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Horona farklı bir boyut kattılar
    1. Horona farklı bir boyut kattılar
    2. Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir..
    3. "Savunma sanayisinde yerlilik oranında..
    4. Van Büyükşehir Belediyesi yaşlıları..
    5. Mustafakemalpaşa Ovası’na proje..
    6. Antalyaspor kuvvet ve dayanıklılık..
    7. FETÖ üyesinden iğrençahlaksızlık
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de,..
    9. Bakan Soylu’dan, Karamollaoğluna sert..
    10. Sergen Yalçın’a 2 maç men cezası
    11. DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen..
    12. Bu markette para değil dua geçiyor
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    14. Vahşi Cennetler: Güney Asya belgesel..
    15. Aslan, ‘Karanlıkköprü’ olmayacak
    16. "Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir..
    17. İran'da Nevruz Bayramı tatilinde..
    18. "İndirimin ikinci kez uzatılması, tüm..
    19. Aydın'da ölü caretta caretta sahile..
    20. İzmirliler hafta sonu voleybola doyacak
    21. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli..
    22. AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu..
    24. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    25. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    26. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    27. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    28. Hükümlüler fidanları toprakla..
    29. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    30. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!