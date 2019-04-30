Hakkari'de kardan tüneller açtılar Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde karla kaplı bölgede çalışma yürüten ekipler, bazı alanlarda iş makinelerin geçişi için metrelerce yükseklikte kar tünelleri oluşturdu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele çalışmaları ilkbaharda da devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerindeki Tekelli köyü ve yakınında bulunan Fidantepe üs bölgesinin karla kaplı yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun halde çalışma yürütüyor. Metrelerce yükseklikteki karlı bölgede iş makineleriyle yol açma çalışması gerçekleştiren ekipler, bazı alanlarda iş makinelerinin geçişi için kar tünelleri oluşturdu. Tünellerden geçen iş makineleri, biriken karları kepçelerle yol kenarında biriktiriyor.

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