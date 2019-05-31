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Hakkari’de Kadir gecesi programı düzenledi

Hakkari İl Müftülüğü tarafından Kadir gecesi münasebetiyle H.

31 Mayıs 2019 Cuma 23:30
Hakkari’de Kadir gecesi programı düzenledi

Hakkari İl Müftülüğü tarafından Kadir gecesi münasebetiyle H. Sait Camisi’nde program düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılımının gerçekleştiği program Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.



Müftülük görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından müftü Faruk Gürbüz vaaz verdi. Gürbüz, vaazında ”Kadir gecesini diğer zamanlardan üstün kılan en önemli özellik Kur’an-ı Kerim’in bu gecede müjdelenmesi. Bu gece, sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği gece olarak biliniyor. Kur’ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli. O’na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Peygamber Efendimize (sas) salâtü selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Tefekkürde bulunulmalı, ’Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir?’ gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli” dedi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği gece, dua ve salavatlar ile sone erdi.



Hakkari polisi kandil simidi dağıttı


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Büro Amiri Komiser Halil İbrahim Avşar ve beraberindeki polis ekipleri cami kapısında vatandaşlara kandili simidi dağıtarak Kadir gecelerini kutladı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:30
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