0553 313 94 23

Hakkari’de Kadınlar Günü etkinliği

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çarşı merkezinde kadınlara karanfil dağıttı.

08 Mart 2019 Cuma 16:05
Hakkari’de Kadınlar Günü etkinliği

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çarşı merkezinde kadınlara karanfil dağıttı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı. Polis ekipleri, Bulvar Caddesi üzerinden geçen kadınların gününü kutlayarak karanfil verdi.


Yoldan geçen kadınlar da, polis memurlarının bu anlamlı günde kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Somali güneş ve rüzgar enerjisinde fırsatlar barındırıyor"
    1. "Somali güneş ve rüzgar enerjisinde..
    2. Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu..
    3. Bakan Kurum proje hakkında konuştu:..
    4. FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi..
    5. GAÜN’de iş hayatında kadının gücü..
    6. Liglerde play-off maçları tarihleri..
    7. Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar..
    8. Galatasaraylı futbolcular, eşlerine..
    9. Kastamonu MHP İl Başkanlığı Pınarbaşı..
    10. Girişimci Kadınlar konferansı..
    11. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal..
    12. Kano’da 5 sporcu milli takım forması..
    13. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan..
    14. Derede kaybolan Kader Buse'nin babası..
    15. KPSS’siz personel alan kamu kurumları..
    16. "Elektrikte hizmet anlayışı farklı bir..
    17. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerin..
    18. Ünlü hayırsever Monik İpekel:..
    19. Atiker Konyaspor taktik çalıştı
    20. Kadın Meclislerinden 8 Mart açıklaması
    21. SAÜ’de proje yönetimi eğitiminin..
    22. "'Sıfır Atık' projesi bir kadın..
    23. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan,..
    24. Ortaylı; “Tarihin önemli insanları..
    25. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sergi
    26. Türkiye Gençler Serbest Güreş..
    27. Çınar’dan büyüme değerlendirmesi
    28. Jandarmadan kadınlara karanfilli jest
    29. Avan proje ve ön fizibilite raporu..
    30. Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 1..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem