Hakkari’de Kadınlar Günü etkinliği
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çarşı merkezinde kadınlara karanfil dağıttı.08 Mart 2019 Cuma 16:05
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çarşı merkezinde kadınlara karanfil dağıttı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı. Polis ekipleri, Bulvar Caddesi üzerinden geçen kadınların gününü kutlayarak karanfil verdi.
Yoldan geçen kadınlar da, polis memurlarının bu anlamlı günde kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti.
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