Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele
Şemdinli ilçesinde bir araçta 51 av tüfeği, çok sayıda şırınga ve çeşitli tıbbi malzemeler bulundu, 3 kişi gözaltına alındı12 Temmuz 2019 Cuma 15:22
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta 51 av tüfeği ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Şemdinli ilçesi Kayalar köyünde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 51 av tüfeği, 13 bin 200 şırınga, 240 ostomi ve 420 ürostomi torbası bulundu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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