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Hakkari’de kaçak silah operasyonu

Hakkari’nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı silah mekanizması, şarjör ve fişek ele geçirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:51
Hakkari’de kaçak silah operasyonu

Hakkari’nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı silah mekanizması, şarjör ve fişek ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Derecik ilçesi Samanlı köyü Cemekürk mezrasında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında tespit edilen bir şahıs, yanında bulunan yük hayvanı üzerindeki malzemeleri atarak bölgeden uzaklaşmıştır. Malzemeler üzerinde yapılan incelemede; 145 adet tabanca mekanizması, 645 adet tabanca şarjörü, 450 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:51
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