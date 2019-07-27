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Hakkari’de ikna edilen 1 terörist teslim oldu

Hakkari’nin Derecik ilçesinde ikna edilen 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
Hakkari’de ikna edilen 1 terörist teslim oldu

Hakkari’nin Derecik ilçesinde ikna edilen 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 27 Temmuz 2019 günü ikna çalışmaları sonucu 1 bölücü terör örgütü mensubu Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2015 yılında katıldığı ve hakkında 3 yıl 7 aykesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
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