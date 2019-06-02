Hakkari’de içme suyu arızası
Hakkari şehir merkezine içme suyu sağlayan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylasındaki ana şebeke hattında oluşan hasar nedeniyle kentin bir bölümünde belirli aralıklarla su kesintisi yaşanıyor.02 Haziran 2019 Pazar 10:19
Hakkari şehir merkezine içme suyu sağlayan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylasındaki ana şebeke hattında oluşan hasar nedeniyle kentin bir bölümünde belirli aralıklarla su kesintisi yaşanıyor.
Berçelan Yaylasındaki yoğun kar nedeniyle yaklaşık bir aydır arıza bölgesine ulaşılamadığını belirten Hakkari Belediyesi yetkilileri, yaklaşık bir haftadır iş makinelerinin hummalı çalışmasıyla bölgeye zor şartlar altında ulaştıkları belirtildi. Meydana gelen arızanın giderilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını başlatılacağını ifade eden belediye yetkilileri, arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü ifade ettiler.
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