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Hakkari’de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 06:05
Hakkari’de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist, etkisiz hale getirildi.” denildi.


Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 06:05
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