Hakkari’de hain saldırı: 2 şehit Hakkari’de teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu.

Hakkari’de teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari’de bir askeri araca PKK’lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı" denildi.

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