0553 313 94 23

Hakkari’de gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Hakkari genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 81 adet parfüm, 102 adet saç losyonu ve 12 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

26 Mart 2019 Salı 12:38
Hakkari’de gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Hakkari genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 81 adet parfüm, 102 adet saç losyonu ve 12 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18 ile 25 Mart 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 81 adet parfüm, 102 adet saç losyonu ve 12 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi
    1. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi
    2. “Yarın bunun hesabı var! Ahirette ne..
    3. İnönü Üniversitesi engelleri aşıyor
    4. Schneider Electric, Siber Güvenlik..
    5. Cezayir Devlet Televizyonu Genel..
    6. Yüksekova’da kar temizleme çalışması
    7. Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarından..
    8. Memur-Sen’den Nisan ayı için "KPDK..
    9. Hafsat nineden Dicle Elektrik’e..
    10. Yumurtası 400, civcivi bin lira
    11. Suç makinesini Samsun polisi yakaladı
    12. Başkent’te Çanakkale ruhu
    13. Adana'da sahte MİT'çi operasyonu!..
    14. Otomobilin çarptığı yaya hayatını..
    15. Belediye Başkan Adayı Yıldız’dan..
    16. Tütüncü: " Vakıf Çiftliği ve eski..
    17. Aşırı terleme nedenleri nelerdir |..
    18. İçişleri Bakanı Soylu Beyoğlu'nda
    19. Trakya, istihdamda en yüksekte
    20. Başkan Yalçın, Orman Haftası..
    21. Lübnan Cumhurbaşkanı’ndan Trump’a sert..
    22. Başkan Can, S plakalı minibüsçüler ve..
    23. Kayseri’de ilk defa resmi beyzbol..
    24. Rusya'dan Golan Tepeleri açıklaması!
    25. Vali Şentürk, girişimci kadınlarla bir..
    26. Cumhuriyet Mahallesi’nin o sorunu..
    27. Mühendislerin tarıma merakı tüm..
    28. "Okutman yapma" vaadiyle..
    29. Bakan Kurum: “7 - 8 ay içerisinde..
    30. Hikmet Karaman: “Sivas’tan alacağımız..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!