Hakkari’de gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Hakkari genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 81 adet parfüm, 102 adet saç losyonu ve 12 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18 ile 25 Mart 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 81 adet parfüm, 102 adet saç losyonu ve 12 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.