0553 313 94 23

Hakkari'de "Güçlü Kadın Etkinliği" düzenlendi

"Ankara-Hakkari Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, çeşitli yarışmalar yapıldı, gösteriler sunuldu, Vali İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve Ankara'dan gelen katılımcılarla halay çekti

29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:55
Hakkari'de "Güçlü Kadın Etkinliği" düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği öncülüğünde, Baro Başkanlığı ile Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonun iş birliği ile "Güçlü Kadın Etkinliği" düzenlendi.

"Ankara-Hakkari Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Kent Park Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İdris Akbıyık, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin kentin tanıtımı için önemli olduğunu belirten Akbıyık, "Her yerde Hakkari'de hayat var diyoruz. Burada hakikaten güzel etkinlikler yapılıyor. Kış kar festivali, Çukurca'da doğa sporları festivali, foto safari, yine ters lale festivali, bugün de burada kadın derneklerinin organize ettiği bu etkinlikte bir aradayız. Çeşitli yarışma ve gösteriler düzenlenecek." dedi.

Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem de federasyon olarak Hakkari'deki kadınların sesini duyurmak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Hakkari ve Ankara arasında gönül köprüsü kurduklarını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Burada büyük bir sıcaklık hissettik, ilgi gördük. Bundan sonra projelerimizle geleceğiz. Kadınlara ve çocuklara yönelik projelerimiz olacak. Federasyon ve valilik ile iş birliği içinde olacağız. Yine projeler üretmeye çalışacağız. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hakkari'yi sevdik. Hakkari insanı bizi bağrına bastı. Biz de Ankara olarak onları bağrımıza basacağız."

Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık ise kadına vurulmuş her darbenin toplumun varlığına yönelmiş bir tehdit olduğuna vurgu yaparak, "Bu nedenle içinde yaşadığımız toplumun ileriye taşınması için kadın ve erkeklerin aynı kulvarda yürümesi gerektiği düşüncesini benimseyen bireyler yetişmesini sağlamalıyız. Toplumu güçlü kılmak istiyorsak önce kadınımızı güçlü kılmalıyız. Hedeflerinize ulaşmak için zorlu yollardan geçmek gerekebilir, hatta yolun sonunda olumsuz sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz ama asla vazgeçmeyin." diye konuştu.

Ardından resim ve yöresel yemek yarışması ile yörenin geleneklerine uygun kına gecesinin yapıldığı programda, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunca çeşitli gösteriler sunuldu, misket oyunu oynandı.

Müzik dinletisinin sunulduğu etkinlik, Vali Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Ankara'dan gelen Federasyon Başkanı Erdem ile beraberindeki üyelerin katılımcılarla halay çekmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçisi Yahya Akman, Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Baro Başkanı Zeydin Kaya, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:55
  1. "Güçlü Kadın Etkinliği"
  2. Gösteri
  3. Hakkari
  4. halay
  5. yarışma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Önemli olan bundan sonra tedbirli olmak"
    1. "Önemli olan bundan sonra tedbirli..
    2. Mağazadaki kabinde genç kızı..
    3. Onlarca kişiyi dolandıran kuyumcu..
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Çöplükteki yangın araziye sıçradı
    6. 11 Eylül saldırganından Suudi..
    7. Başkan Çatal’dan ‘Bir Kalemle..
    8. Cide, yeni ve modern devlet..
    9. AYM'nin skandal kararına 1071..
    10. Evde uyuyakalan genç polisi ve..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2019
    12. Yüksekova’da mahallede yılan paniği
    13. Avrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya..
    14. Hakkari'de "Güçlü Kadın Etkinliği"..
    15. Esed rejimi İdlib'i bombaladı: 4 ölü!
    16. Trabzonspor'un yeni transferi..
    17. Tarihi başarıya imza atan özel..
    18. Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki..
    19. Guatemala'da ABD ile imzalanan iltica..
    20. Esed rejimi İdlib’i bombaladı: 4 sivil..
    21. Khan’dan Johnson’a: Göçmenlere dokunma!
    22. Kırklareli’de yağmur sokakları göle..
    23. Selçuklu iş adamı motosiklet kazasında..
    24. Yunanistan Başbakanı'ndan yeni..
    25. İsveç Başbakanı Löfven’den Trump’a..
    26. KİK'ten Suriye'deki Gerginliği..
    27. Para Atıcılık Dünya Kupası
    28. Başkan Zorluoğlu CHP’li Özel’e cevap..
    29. Kızıltepe’de alacak-verecek kavgası: 1..
    30. 1071 akademisyenden Anayasa Mahkemesi..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    The Economist'ten dikkat çeken 'Türkiye' makalesi!
    The Economist'ten dikkat çeken 'Türkiye' makalesi!
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması